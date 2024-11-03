السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في ولاية كابل بأفغانستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له بولاية كابل في أفغانستان، المقام خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2024م، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 4.160 حالة، وإجراء 442 عملية جراحية للعيون تكللت بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون من ذوي الدخل المحدود في الدول المتضررة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط