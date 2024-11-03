السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الكفالات الشهرية للأيتام وأسر اللاجئين السوريين في الأردن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الكفالات الشهرية للأيتام من أبناء الأسر الأردنية العفيفة وأسر اللاجئين السوريين في محافظتي المفرق وإربد شمال الأردن، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

ووزعت الكفالات على 258 يتيمًا لتلبية احتياجاتهم الأساسية المعيشية لمدة عام كامل، ورفع مستواهم التعليمي عن طريق كفالة تعليمية خلال العام تساعدهم على تلبية احتياجاتهم من المستلزمات المدرسية الأساسية، وتقديم كسوة العيد وبرامج ترفيهية تتضمن سواء أخذهم إلى صالات الألعاب والتسلية، أو عقد أنشطة ترفيهية خلال الأعياد من أجل إدماجهم في المجتمعات المحلية والتركيز على الجانب النفسي ورفع معنوياتهم.

يذكر أن مشروع رعاية الأيتام في الأردن يهدف لتأمين 1.000 يتيم من الأسر الأردنية العفيفة وأسر اللاجئين السوريين في جميع محافظات الأردن للوصول إلى قوائم مستحقي هذا البرنامج.

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