السعودية | اليوم.. “المرور” يطرح مزاد اللوحات المميزة عبر “أبشر”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تبدأ الإدارة العامة للمرور خلال اليوم الأحد، بطرح مزاد اللوحات الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة بشكل إلكتروني.

وأوضح المرور السعودي أن المزاد يستمر حتى غد الإثنين 4 نوفمبر، ويمكن للراغبين المشاركة فيه عبر 4 خطوات بسيطة؛ تبدأ بالدخول على “أبشر”، واختيار خدمات من تبويب “خدماتي”، ثم “المرور”، وصولاً إلى اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.