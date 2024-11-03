السعودية | انطلاق الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الأول 1446هـ في مدارس المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

انطلقت اليوم الأحد الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول لعام 1446هـ في جميع مدارس البنين والبنات بمناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك بعد استكمال الإدارات التعليمية استعداداتها الشاملة كافة؛ لتسهيل تنظيم الاختبارات لجميع المراحل الدراسية.

بدأ طلاب وطالبات المرحلتَيْن الثانوية والمتوسطة، إضافةً إلى طلبة الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، في أداء اختباراتهم التحريرية التي ستستمر حتى يوم الخميس المُقبل، بعد أن أنهوا الأسبوع الماضي اختباراتهم العملية والشفهية، استعداداً لهذه الاختبارات النهائية.