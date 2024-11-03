السعودية | معرض جدة الدولي للسيارات يختتم فعالياته وسط تنافس من كبرى الشركات والماركات العالمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم معرض جدة الدولي للسيارات 2024, اليوم فعالياته، الذي انطلق بدعم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، واحتضنت فعالياته ” جدة سوبردوم ” وسط تنافس بين كبرى الشركات والماركات العالمية لاستعراض أحدث الطرازات وأبرز الابتكارات التقنية والتصاميم المتقدمة في عالم السيارات.

وتضمنت الفعاليات عروضًا تفاعلية تمنح الزوار تجربة مشاهدة حية، مع استعراض لتفاصيل تصميم السيارات وأدائها على أرض الواقع، إلى جانب أنشطة لمختلف الفئات العمرية التي استقطبت آلاف الزوار على مدار أيامه التي استمرت خمسة أيام.

وتميز المعرض بالكشف عن طرازات حديثة وتقنيات متطورة، منها طرازات تُعرض لأول مرة في المملكة، إضافة لتقديم تجربة ترفيهية متكاملة تجمع بين المتعة والابتكار، والعروض التشويقية منها عروض الدفع الرباعي، واستعراضات الدريفت، وسباقات الكارتينج، وسباقات المحاكاة الإلكترونية إلى جانب فعاليات ومسابقات خاصة للأطفال.

واستعرضت الفعاليات من خلال اللوحات التفاعلية، توجه المملكة نحو مستقبل النقل المستدام، مما يعزز أهداف رؤية المملكة للتنوع الاقتصادي وتوطين صناعة السيارات، ومستقبل السيارات الكهربائية والتقنيات المستدامة، التي تعكس تبني المملكة لحلول النقل الصديقة للبيئة.

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