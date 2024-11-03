السعودية | الهلال الأحمر السعودي ينقذ حياة سبعيني قرب المسجد النبوي باستخدام دراجات إسعافية حديثة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تمكنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة من إنقاذ حياة مريض سبعيني بعد تعرضه لتوقف القلب والتنفس بالقرب من المسجد النبوي.

وأوضح مدير عام فرع الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد بن علي الزهراني، أن الهيئة تلقت بلاغًا عن مريض في العقد السابع يعاني من توقف القلب والتنفس، وتوجهت على الفور فرقة إسعافية بدراجة نارية حديثة إلى الموقع.

وأفاد الزهراني أن الفريق تمكن من إعادة النبض للمريض بعد إجراء الإنعاش القلبي الرئوي وفق البروتوكولات المعتمدة في زمن قياسي يقل عن خمس دقائق، قبل نقله إلى مستشفى السلام الوقفي لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة.

وتأتي هذه الجهود في إطار تحسين الخطط الإسعافية باستخدام آليات حديثة، منها دراجات نارية مجهزة خصيصًا لتسهيل التنقل السريع وتقليل زمن الاستجابة لحالات الطوارئ، بدعم من الهيئة العامة للأوقاف.

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