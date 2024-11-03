مخالفو الإقامة الأكثر في قائمة المضبوطين

كشفت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال الفترة الماضية عن تصدر مخالفي الإقامة قائمة المضبوطين بشكل مستمر حتى الأسبوع الماضي. - المخالفون 21370. - الإقامة 12274. - أمن الحدود 5684. - نظام العمل 3412. المتسللون - 1492 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة. - %35 يمنيون. - %61 إثيوبيون. - %4 جنسيات أخرى. - 34 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية. - 15 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة. الإجراءات - 17543 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة. - 15317 رجلا. - 2226 امرأة. - 10411 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية. - 2439 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم. - 12196 رحلوا.



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