شكرا لمتابعة خبر عن طبيبة سعودية تبتكر نظارة تساعد المكفوفين لمعرفة ما حولهم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ابتكرت الدكتورة لارا سمحان، وهى طبيبة عامة، نظارة تساعد المكفوفين لمعرفة ما حولهم.. والنظارة تتضمن كاميرا وسماعة وهزازات.

وقالت سمحان، في لقاء مع برنامج “سيدتي”: فكرة النظارة هي مساعدة المكفوفين لكى يروا المحيط الذى حولهم، فهم دائما ما يعتمدون على غيرهم أو يستندون على عصا، والعصا لا توفر أي شيء من الامان”.

وتابعت: “النظارة تتيح له معرفة المحيط من حوله عن طريق كاميرا بها سماعة ويرليس وهزازات، وهى مناسبة لكل المكفوفين او حتى الدرجات الاقل”.