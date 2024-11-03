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طبيبة سعودية تبتكر نظارة تساعد المكفوفين لمعرفة ما حولهم .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - ابتكرت الدكتورة لارا سمحان، وهى طبيبة عامة، نظارة تساعد المكفوفين لمعرفة ما حولهم.. والنظارة تتضمن كاميرا وسماعة وهزازات.

وقالت سمحان، في لقاء مع برنامج “سيدتي”: فكرة النظارة هي مساعدة المكفوفين لكى يروا المحيط الذى حولهم، فهم دائما ما يعتمدون على غيرهم أو يستندون على عصا، والعصا لا توفر أي شيء من الامان”.

وتابعت: “النظارة تتيح له معرفة المحيط من حوله عن طريق كاميرا بها سماعة ويرليس وهزازات، وهى مناسبة لكل المكفوفين او حتى الدرجات الاقل”.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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