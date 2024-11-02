وأسفرت الحملة عن اتلاف 1 طن من المواد الغذائية المحضرة داخل سكن عمالة بغرض بيعها فالمطاعم واتلاف 2096 عبوة لا تحمل تاريخ صلاحية ومصادرة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 1756 كيس تبغ بالإضافة إلى مصادرة 19,036 بكيتًا من التبغ مخالفة لأنظمة التهرب الضريبي وكميات من المواد الأخرى المحظورة، مع ضبط أكثر من ثلاث مستودعات مخالفة للاشتراطات الصحية.
وتأتي الحملة في إطار حرص أمانة جدة على تحقيق أعلى معايير السلامة الغذائية في المنشآت التجارية وضمان التزامها بالاشتراطات الصحية، تعزيزًا لبيئة آمنة وصحية للمواطنين والمقيمين في المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة تُغلق موقع مخالف وتُصادر مواد فاسدة في حملة ميدانية واسعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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