أمانة جدة تُغلق موقع مخالف وتُصادر مواد فاسدة في حملة ميدانية واسعة

نفذت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الجهات المعنية حملة تفتيشية ميدانية شملت عدة مواقع بحي "الصفا" استهدفت الحملة عددًا من المحال والمخازن التي رصدت فيها مخالفات، حيث جرى ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى منتجات مخالفة لأنظمة الضريبة

وأسفرت الحملة عن اتلاف 1 طن من المواد الغذائية المحضرة داخل سكن عمالة بغرض بيعها فالمطاعم واتلاف 2096 عبوة لا تحمل تاريخ صلاحية ومصادرة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 1756 كيس تبغ بالإضافة إلى مصادرة 19,036 بكيتًا من التبغ مخالفة لأنظمة التهرب الضريبي وكميات من المواد الأخرى المحظورة، مع ضبط أكثر من ثلاث مستودعات مخالفة للاشتراطات الصحية.

وتأتي الحملة في إطار حرص أمانة جدة على تحقيق أعلى معايير السلامة الغذائية في المنشآت التجارية وضمان التزامها بالاشتراطات الصحية، تعزيزًا لبيئة آمنة وصحية للمواطنين والمقيمين في المدينة.