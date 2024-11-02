شكرا لمتابعة خبر عن شريفة عامري فتاة كفيفة أبصرت هوايتها في ركوب الخيل وتخطى الحواجز .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استطاعت الفارسة شريفة عامري؛ ان ترى بقلبها قبل عينها التفاصيل الجميلة حولها للتغلب على إعاقتها وكونها كفيفة، فأبصرت هوايتها في ركوب الخيل، وقفز الحواجز، وشاركت في مسابقات محلية محققة للألقاب.

تحدثت “شريفة” في لقاء مع برنامج MBC في أسبوع: “انها اصيبت بشلل كامل مفاجئ وهى صغيرة وفقدت الحركة، والحمد لله انه رد لى عافيتي واستطعت السير مرة أخرى”.

وأضافت: “هناك تناغم بيني وبين الخيل، فهي جزء من روحي، اذا تغيبت يوم عن التدريب اشعر اننى ينقصني شيء، وصرت اشعر بأقدامه على الأرض وأمشى معه، فالخيل شيء عظيم ويشعرك بالفخر والقوة”.

تعلمت شريفة ركوب الخيل خلال مدة وجيزة، وانتقلت بعد ذلك بمساعدة مدربها لتعلم قفز الحواجز لتشارك في بطولة محلية وتحقق الفوز بقفزها خمسة حواجز.

وتابعت “شريفة”: ” الفضل يعود لأمي وأبى فهم الداعمين لي في أي مجال اشارك فيه، وهما المحفز الأول لي ثم إخواني”