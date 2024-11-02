شكرا لمتابعة خبر عن القنيني : غالبية الموظفين لا يعرفون قيمتهم السوقية ويجب البحث عن فرص جديدة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال محمد القنيني الخبير في التوظيف ومدرب معتمد في المقابلات الشخصية ، أن غالبية الموظفين لايعرفون قيمتهم السوقية ، فدائماً يعتقد الموظف عندما يحصل علي أول راتب هذا هو قيمته السوقية .

وشدد القنيني خلال حديثه في برنامج سيدتي ، علي أن كل شخص يجب أن يعرف قدراته وماهي مهاراته التي يجيدها والأهداف التي يقوم الأخرون بتحقيقها وهو يقوم بتحقيقها ، وقتها تكون هي المقياس الحقيقي لقيمته السوقية.

وأعطي القنيني بعض النصائح لكل من يريد زيادة راتبه ، لابد من البحث عن فرص جديدة خارج المنظومة ، مؤكداً علي أن الفرص كثيرة .

وأكد القنيني أن الموظف يجب أن يبقى في الوظيفة لمدة لا تقل عن سنة أو سنتين.. ويجب البحث عن مهارات قيادية من أجل زيادة الراتب ، مشيراً في حديثه علي أن الموظف يجب أن يبقى في الوظيفة لمدة لا تقل عن سنة أو سنتين.