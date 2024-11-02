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القنيني : غالبية الموظفين لا يعرفون قيمتهم السوقية ويجب البحث عن فرص جديدة..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قال محمد القنيني الخبير في التوظيف ومدرب معتمد في المقابلات الشخصية ، أن غالبية الموظفين لايعرفون قيمتهم السوقية ، فدائماً يعتقد الموظف عندما يحصل علي أول راتب هذا هو قيمته السوقية .

وشدد القنيني خلال حديثه في برنامج سيدتي ، علي أن كل شخص يجب أن يعرف قدراته وماهي مهاراته التي يجيدها والأهداف التي يقوم الأخرون بتحقيقها وهو يقوم بتحقيقها ، وقتها تكون هي المقياس الحقيقي لقيمته السوقية.

وأعطي القنيني بعض النصائح لكل من يريد زيادة راتبه ، لابد من البحث عن فرص جديدة خارج المنظومة ، مؤكداً علي أن الفرص كثيرة .

وأكد القنيني أن الموظف يجب أن يبقى في الوظيفة لمدة لا تقل عن سنة أو سنتين.. ويجب البحث عن مهارات قيادية من أجل زيادة الراتب ، مشيراً في حديثه علي أن الموظف يجب أن يبقى في الوظيفة لمدة لا تقل عن سنة أو سنتين.

 

 

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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