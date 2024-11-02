شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 5 آلاف مخالفة بمشاريع البنية التحتية في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصد مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض خلال شهر أكتوبر 2024م، أكثر من 5 آلاف مخالفة.

وشملت عدم التزام المقاول بوضع شعار الجهة الخدمية، وشعار المقاول واسمه على الحواجز المؤقتة، بالإضافة إلى عدم وضع لوحات تتضمن اسم مالك العمل واسم الاستشاري المشرف واسم المقاول لكل موقع. مشروعات البنية التحتية بالرياض ونفذ المركز خلال الشهر ذاته أكثر من 11 ألف جولة رقابية على أعمال المشروعات، فيما استقبل المركز أكثر من 15 ألف بلاغ عن أعمال مخالفة لضوابط واشتراطات مشروعات البنية التحتية. تحسين المشهد الحضاري ويسعى المركز من خلال الجولات الرقابية إلى ضمان الالتزام بالمعايير الفنية لمشاريع البنية التحتية، وتعزيز جودتها وسلامتها، مما يُسهم في تحسين المشهد الحضاري والاستدامة البيئية.

وتأتي هذه الجولات في إطار جهود مركز مشروعات البنية التحتية بمنطقة الرياض لتعزيز جودة الحياة، وتحسين كفاءة الإنفاق، والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان وزوار المنطقة.

