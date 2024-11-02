شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الحسابات بقيرغيزستان تطلع على تجارب الديوان العام للمحاسبة والان نبدء بالتفاصيل

مذكرة تفاهم

استعراض عدد من الموضوعات

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، في مقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض اليوم, رئيس غرفة الحسابات في جمهورية قيرغيزستان أكماتوف المازبيك، والوفد المرافق له.جاء هذا بحضور سفير الجمهورية القيرغيزية لدى المملكة أولوكبيك ماريبوف.وتأتي هذه الزيارة تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجهازين في مايو الماضي التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.وجاء ذلك في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي)، التي يُشارك فيها الطرفان.‏وأشار الدكتور العنقري إلى أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة وغرفة الحسابات بجمهورية قيرغيزستان، وذلك في مجال تبادل الخبرات والرفع من مستوى كفاءة الأداء وتطوير العنصر البشري في كلا الجهازين.وعبّر أكماتوف المازبيك عن سعادته بزيارة المملكة، وحرصه على تعزيز التعاون القائم بين الجهازين في مجالات العمل المشتركة، معربًا عن شكره وتقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي قوبل به والوفد المرافق له.عقب ذلك، عقد الجانبان اجتماعًا استعرض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سُبل تعزيزها وتفعيلها في المجالات كافة.كما اطلع الوفد الزائر على تجارب الديوان في مجالي المراجعة المالية والرقابة على الأداء.