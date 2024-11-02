شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحذر: هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, وجريان للسيول، وتساقط البرد, وصواعق رعدية.

وتشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً. أمطار على رفحاء وهطلت اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة رفحاء وضواحيها في منطقة الحدود الشمالية.

كما شهدت أجزاء واسعة شرق محافظة طريف اليوم, تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد, واكتست بعض المناطق البرية ، بالرداء الأبيض نتيجة التساقط الكثيف للبرد.