شكرا لمتابعة خبر عن محام: التعويض قضائيا حق لمن يتعرض للإيذاء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال المحامي إبراهيم زمزمي، أنه يحق لمن تعرض للإيذاء بكافة أشكاله أن يتقدم بطلب التعويض لدى المحكمة المختصة.

وأضاف أنه يمكن تقديم البلاغ عن طريق الرقم الموحد للبلاغات “1919”،و ذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية.

ولفت إلى أنه يتم رفع البلاغ لمركز البلاغات العنف الأسري بعد التأكد من صحة معلومات المبلغ .

وأشار إلى أن البلاغ قد يحال إلى مركز الحماية، وإذا كان هناك جريمة يشعر بها الجهات الأمنية ثم النيابة العامة.