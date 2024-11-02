شكرا لمتابعة خبر عن القصـاص من جـانِ قـتل مواطنا بآلة حادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة نجران.

وأوضحت الوزارة أن علي بن عبدالهادي بن علي آل معروف الصيعري – سعودي الجنسية -، أقدم على قتل خالد بن حمد بن محمد النهدي – سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وأضافت الوزارة الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة.

وأكدت أنه صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني بمنطقة نجران.