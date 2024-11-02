شكرا لمتابعة خبر عن محمد آل مشوط يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حادثة غرق عبّارة السلام.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف محمد آل مشوط، أحد الناجين من حادثة غرق عبّارة السلام المصرية، تفاصيل اللحظات المؤلمة التي عاشوها.

وقال “آل مشوط” خلال ظهوره في بودكاست فنجان “كان معنا واحد هنا يشجعني، ومعه اثنان من أخوات، وجات السفينة عليه، قلت طلعنا أخوتي وبعدين أمي بقيت أنا وأبوي، قلت له أطلع قالي أطلع أنت أنا بعرف اخرج، لكنه لازم حد يساعد روحت له قالي: أذهب أنت، أحفظ أمك وأخواتك.

وأضاف قائلاً “ركضت مع أمي وأخواتي، وقفزنا في البحر، لكن للأسف، أمي توفيت على الفور، سحبتها من الماء وهي ميتة، طلعت أنا وأخواتي والموجودين في المستشفى، كل واحد يحمل مأساته الخاصة”.