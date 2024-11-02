السعودية | جازان تسجّل أعلى درجة حرارة بـ35 ْمئوية والباحة الأدنى بـ16 ْمئوية اليوم

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن جازان تسجّل أعلى درجة حرارة بـ35 ْمئوية والباحة الأدنى بـ16 ْمئوية اليوم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد المملكة اليوم السبت، تقلبات جوية تشمل هطول أمطارٍ رعديّة على مناطق عدة؛ مصحوبة برياحٍ نشطة تُثير الأتربة والغبار في بعض الأجزاء.

وتستمر درجات الحرارة بالتفاوت بين الخليج 365، حيث يسجّل بعض المدن أجواءً حارّة، فيما تنخفض الحرارة في المدن الجبلية والمناطق الشمالية.

في الرياض، من المتوقع أن تكون الأجواء مستقرة نسبياً مع درجة حرارة عظمى تصل إلى 31 ْمئوية، وصغرى تبلغ 20 ْمئوية، بينما تشهد مكة المكرّمة أجواءً حارّة، حيث تسجّل العظمى 36 ْمئوية والصغرى 24 ْمئوية، مع سماءٍ صافية وشمسٍ ساطعة. أما المدينة المنوّرة فتسجّل 34 ْمئوية للعظمى، و21 ْمئوية للصغرى، وقد تشهد بعض الأمطار الخفيفة في المساء.

على الساحل الغربي، تستقبل جدة يومها بأجواءٍ حارّة ورطبة، حيث تصل العظمى إلى 34 ْمئوية والصغرى إلى 28 ْمئوية، فيما تسجّل الدمام 32 ْمئوية للعظمى و21 ْمئوية للصغرى، مع أجواءٍ مشمسة ومعتدلة نسبياً في الخليج 365 المحيطة.

أما جنوب غرب المملكة، فتتّوقع “الأرصاد” هطولَ أمطارٍ رعديّة غزيرة في مناطق: جازان وعسير والباحة، حيث تسجّل جازان أعلى درجات الحرارة في المملكة، اليوم، بواقع 35 ْمئوية للعظمى، والصغرى عند 27 ْمئوية. في المقابل، تسجّل الباحة درجات حرارة أقل، حيث تبلغ العظمى 16 ْمئوية والصغرى 12 ْمئوية، مع احتمال تكوُّن السحب المُمطرة والضباب في ساعات الليل والصباح الباكر.

وتستمر الخليج 365 الشمالية في تسجيل أجواءٍ معتدلة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في تبوك إلى 27 ْمئوية والصغرى إلى 13 ْمئوية، فيما تسجل حائل 27 ْمئوية للعظمى و17 ْمئوية للصغرى، وسط أجواءٍ صافية ومعتدلة.

وتدعو هيئة الأرصاد، الجميع، إلى توخي الحذر في الخليج 365 المتأثرة بالأمطار الغزيرة، خصوصاً في الأودية والمناطق المنخفضة التي قد تشهد جريان السيول.

كما يُنصح بالحيطة أثناء القيادة على الطرق التي قد تتأثر بتدني مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في المرتفعات الجنوبية الغربية التي قد تشهد تكوّناً للضباب في ساعات الصباح المبكّرة.

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