شكرا لمتابعة خبر عن اجتياز فحص السموم شرط للحصول على رخصة حمل الأسلحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قرر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، إضافة شرط اجتياز الفحص الطبي الخاص بالسموم، من أجل الحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد واقتنائها.

ونص القرار على إضافة فقرة للمادة (9 /11) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، الخاصة بشروط الحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد واقتنائها لتكون بالنص التالي: “اجتياز الفحص الطبي الخاص بالسموم”.

ومن شروط رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد، تتضمن أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 22 عاماً.

كما نصت الشروط أيضًا على أن يكون طالب الترخيص خاليًا من السوابق الجنائية أو القيود الأمنية، وألا يكون مصابًا بعاهة أو مرض يعوق استخدام السلاح، وألا يكون قد أُجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته.