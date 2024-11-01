شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يستضيف سائح ضل طريق الفندق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص رجل سعودي في لفتة لطيفة ، علي تقديم المساعدة لسائح فرنسي ضل طريقه ، وضاع فندقه.

وظهر السعودي مع السائح الفرنسي في الفيديو المتداول قائلاً ” لقيته مضيع فندقه بالشارع قلت والله ما تركه” ، وجلس السائح بالفعل في منزله حتى الصباح .

واثار الفيدو اعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلق أحدهم قائلاً” هذا اللي يميزنا واللي تعودنا عليه منذ الصغر ، الرحابة وحسن الضيافة ، وكتب أخر ، كفو بيض الله وجهه.