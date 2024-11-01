شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة أضواء آل سعود تروي قصة علاجها من سرطان الثدي ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تحدثت الأميرة أضواء آل سعود رئيس جمعية أضواء الخير الاجتماعية، عن قصة علاجها من ورم سرطاني بالثدي ورحلة التعافي بعد عملية الاستئصال.
وقالت الأميرة أضواء :”أي تغيرات ألاحظها أخبر بها الدكتورة التي أجرت لي العملية وهي الدكتورة أمل وتقول لي تعالي فوراً”.
وأضافت :”مرة ظهرت عليا تغيرات وخفت، لأن الورم اللي كان عندي خبيث لا يصلح معه علاج هرموني أو غيره، وفي هذه الفترة كان اختبار الصبر بأن المنصب ولا المال يفيد الشخص”.
وتابعت :”أول أعراض شعرت بها هي أنني كنت أرفع ذراعي وشعرت بطقة، وتكررت بعد العملية وعندما أخبرت الدكتورة أمل قالت لي تعالي، ذهبت لها 9 ونصف صباحاً ما دخلت إلى الساعة 5 المغرب من كثرة المرضى المصابين بهذا المرض في المملكة”.
عدد الجلسات
وكشفت عن عدد الجلسات التي خضعت لها مؤكدة :”أثناء علاجي من سرطان الثدي أخذت 12 جلسة علاج كيماوي، و 30 جلسة إشعاع في أمريكا، وذهبت في 2018 ورجعت للرياض نهاية 2019م”.