شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة أضواء آل سعود تروي قصة علاجها من سرطان الثدي ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدثت الأميرة أضواء آل سعود رئيس جمعية أضواء الخير الاجتماعية، عن قصة علاجها من ورم سرطاني بالثدي ورحلة التعافي بعد عملية الاستئصال.

‎وقالت الأميرة أضواء :”أي تغيرات ألاحظها أخبر بها الدكتورة التي أجرت لي العملية وهي الدكتورة أمل وتقول لي تعالي فوراً”.

‎وأضافت :”مرة ظهرت عليا تغيرات وخفت، لأن الورم اللي كان عندي خبيث لا يصلح معه علاج هرموني أو غيره، وفي هذه الفترة كان اختبار الصبر بأن المنصب ولا المال يفيد الشخص”.

‎وتابعت :”أول أعراض شعرت بها هي أنني كنت أرفع ذراعي وشعرت بطقة، وتكررت بعد العملية وعندما أخبرت الدكتورة أمل قالت لي تعالي، ذهبت لها 9 ونصف صباحاً ما دخلت إلى الساعة 5 المغرب من كثرة المرضى المصابين بهذا المرض في المملكة”.

‎عدد الجلسات

‎وكشفت عن عدد الجلسات التي خضعت لها مؤكدة :”أثناء علاجي من سرطان الثدي أخذت 12 جلسة علاج كيماوي، و 30 جلسة إشعاع في أمريكا، وذهبت في 2018 ورجعت للرياض نهاية 2019م”.