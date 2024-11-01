شكرا لمتابعة خبر عن شاب سعودي يفتتح مقهى في لندن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعى مع مقطع فيديو لشاب سعودي من الجنوب قام بافتتاح مقهى في العاصمة البريطانية لندن.

وأظهر مقطع الفيديو الشاب، وهو يعمل فى المطعم لخدمة الزبائن، ويقوم أحد مرتاحة المقهى بتصويره وعرض الصور عليه، ليشكره الشاب قاىلا: بيض الله وجهك.

وجاءت التعليقات على مقطع الفيديو تثني على الشاب، فقال احدهم: “ماشاءالله تبارك الرحمن كفو الله يوفقه يارب”، فيما قال آخر: “الله يوفقه فخور جداً في أبناء وبنات الوطن”.