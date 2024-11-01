الأرصاد: استمرار الحالة المطرية على مناطق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم ، حائل ، الحدود الشمالية، الجوف، كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية ، كما تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي نجران وتبوك، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي حائل ، الجوف ، الأجزاء الساحلية لمنطقتي تبوك والشرقية، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة في حين تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر و نصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.