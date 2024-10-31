شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أم القرى تعلن استقبال طلبات التقديم على برنامج "حجاثون 2" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة في جامعة أمِّ القُرى، اليوم، البدء في استقبال طلبات التقديم على برنامج حجاثون 2 تحت شعار "النَّقل وإدارة الحشود" المقام ضمن أعمال الملتقى العلمي الرابع والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، المزمع إقامته في ديسمبر 2024م حيث يستمر التقديم حتى 27 نوفمبر المقبل.
ويستهدف البرنامج طلبة الجامعات السعودية، ورواد الأعمال، والمهتمين بتطوير قطاع الحج والعمرة، والمهندسين، والمصممين المعماريين، كما يستهدف الشركات والوكالات الناشئة ومطوري البرمجيات.
وينطلق "حجاثون 2" بثلاثة مسارات؛ تتضمن: تقنيات النقل في الحج والعمرة؛ من خلال التركيز على تطوير حلول تقنية مبتكرة لتحسين أنظمة النقل؛ بما يعزز الاستدامة البيئية، إضافة إلى مسار تقنيات إدارة الحشود في الحج والعمرة؛ الذي يتضمن تطوير أنظمة ذكية لتحليل تدفق الحشود في الوقت الحقيقي، وتنبيه المنظمين إلى السلوكيات غير الطبيعية.
ويأتي مسار تقنيات الطوارئ وإدارة الأزمات في الحج والعمرة مشتملًا على تطوير تقنيات تسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المختلفة، وتعزيز القدرة على مواجهـة المخاطر، وضمان سلامة الحجاج في الظروف الاستثنائية.
ويستهدف البرنامج طلبة الجامعات السعودية، ورواد الأعمال، والمهتمين بتطوير قطاع الحج والعمرة، والمهندسين، والمصممين المعماريين، كما يستهدف الشركات والوكالات الناشئة ومطوري البرمجيات.
برنامج حجاثون 2ويسعى البرنامج لتطوير حلـول تقنية فعالة؛ لتنظيم النقل وإدارة الحشود خلال موسمي الحج والعمرة، كما يسهم في تعزيز التعاون بين الشركات التقنيـة والمؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي؛ لإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لتعلم مهارات جديدة في مجالات: البرمجة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات، وتحفيز الابتكار، باعتباره منصة حيوية لإطلاق الأفكار الإبداعية والتقنية، وتحويلها إلى حلول واقعية ملموسة.
وينطلق "حجاثون 2" بثلاثة مسارات؛ تتضمن: تقنيات النقل في الحج والعمرة؛ من خلال التركيز على تطوير حلول تقنية مبتكرة لتحسين أنظمة النقل؛ بما يعزز الاستدامة البيئية، إضافة إلى مسار تقنيات إدارة الحشود في الحج والعمرة؛ الذي يتضمن تطوير أنظمة ذكية لتحليل تدفق الحشود في الوقت الحقيقي، وتنبيه المنظمين إلى السلوكيات غير الطبيعية.
ويأتي مسار تقنيات الطوارئ وإدارة الأزمات في الحج والعمرة مشتملًا على تطوير تقنيات تسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المختلفة، وتعزيز القدرة على مواجهـة المخاطر، وضمان سلامة الحجاج في الظروف الاستثنائية.