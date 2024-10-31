شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك سعود تعلن مواعيد التقديم على برامج الدراسات العليا والان نبدء بالتفاصيل

برامج الدراسات العليا

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الملك سعود بالرياض فتح باب التقديم على برامج الدارسات العليا للعام الجامعي 1447هـ عبر بوابة القبول (الاعتيادية، نظام التعليم المستمر،التنفيذي)، ابتداءً من يوم الاثنين 2 / 12 / 2024م.وتستمر فترة التقديم على برامج الدراسات العليا بنظام التعليم المستمر والماجستير التنفيذي بتاريخ 6 / 1 / 2025م، بينما تنتهي فترة التقديم على برامج الدراسات العليا الاعتيادية بتاريخ 2 / 2 / 2025 م.وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة، هشام بن عبد العزيز الهدلق، أن الشروط العامة للتقديم على بوابة القبول الإلكتروني ببرامج الدراسات العليا جاءت وفقًا لسياسات القبول الجديدة للجامعة من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين والطلبة الدوليين الراغبين في استكمال دراستهم العليا.وبين الهدلق، أن التقديم متاح عبر البوابة الإلكترونية فقط من خلال الرابط: (https://dgs.ksu.edu.sa)، مشيرًا إلى أنه يتاح للمتقدم رغبة واحدة للتقديم على البرامج الاعتيادية ورغبة واحدة للتقديم على برامج المستمر والتنفيذي، حاثًا الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا الاطلاع على البرامج وأدلتها ومتطلبات وشروط القبول عبر البوابة الإلكترونية أو التواصل على إيميل العمادة ([email protected] ) أو حساب العمادة على منصة إكس (@DGS_KSU).