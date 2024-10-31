بيئة مكه تطلق موسم التشجير ٢٠٢٤

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وتتضمن فعاليات اليوم الأول لإطلاق "موسم التشجير الوطني 2024 في منطقة مكة المكرمة" تنفيذ العديد من حملات التشجير على مستوى منطقة مكه المكرمه وبالشراكه مع العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات المعنية بالبيئة؛ و بمبادرات تطوعية متنوعه تشمل مشاركة أكثر من (315) متطوع ومتطوعة، لزراعة أكثر من (3951) شتلة من النباتات المحققة للاستدامة البيئية والترشيد في استهلاك المياه، وتشمل أكثر من 20 نوعاً من الشتلات البرية والحضرية، للإسهام في رفع الوعي الزراعي والبيئي.
يُذكر أن موسم التشجير لعام 2024 يشمل تشجير العديد من المقار الحكومية والقطاع الخاص منها على سبيل المثال لا الحصر إدارات التعليم والمدارس، والعديد من المستشفيات والمرافق الصحية والشوارع العامة ومقرات الجهات الحكومية، لزيادة الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء بمقراتها؛ وتنظيم عملية التشجير، وحضّ أفراد المجتمع من مختلف الفئات على ضرورة الحفاظ على الغطاء النباتي، وغرس الاهتمام بالتشجير في المجتمع، وكذلك لزيادة جودة الحياة وتقليل الاحتباس الحراري و انبعاثات الكربون.
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