بيئة مكه تطلق موسم التشجير ٢٠٢٤

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلق نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس وليد ال دغيس اليوم "موسم التشجير الوطني 2024 في منطقة مكة المكرمة" تزامناً مع تدشين معالي وزير البيئة والمياه والزراعة لحملة التشجير على مستوى المملكه ؛ وذلك ضمن مبادرة السعودية الخضراء التي تنظمها الوزارة تحت شعار "نزرعها لمستقبلنا"؛ بهدف تعزيز التنمية البيئية المستدامة، وتنمية الغطاء النباتي، تحقيقًا لمستهدفات المبادرة الوطنية "السعودية الخضراء"؛ واستكمالاً لما بدائه الفرع سابقا من تدشين حملة التشجير (لنكن قدوة) والتي أطلقها في الأول من اكتوبر الجاري.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول لإطلاق "موسم التشجير الوطني 2024 في منطقة مكة المكرمة" تنفيذ العديد من حملات التشجير على مستوى منطقة مكه المكرمه وبالشراكه مع العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات المعنية بالبيئة؛ و بمبادرات تطوعية متنوعه تشمل مشاركة أكثر من (315) متطوع ومتطوعة، لزراعة أكثر من (3951) شتلة من النباتات المحققة للاستدامة البيئية والترشيد في استهلاك المياه، وتشمل أكثر من 20 نوعاً من الشتلات البرية والحضرية، للإسهام في رفع الوعي الزراعي والبيئي.

يُذكر أن موسم التشجير لعام 2024 يشمل تشجير العديد من المقار الحكومية والقطاع الخاص منها على سبيل المثال لا الحصر إدارات التعليم والمدارس، والعديد من المستشفيات والمرافق الصحية والشوارع العامة ومقرات الجهات الحكومية، لزيادة الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء بمقراتها؛ وتنظيم عملية التشجير، وحضّ أفراد المجتمع من مختلف الفئات على ضرورة الحفاظ على الغطاء النباتي، وغرس الاهتمام بالتشجير في المجتمع، وكذلك لزيادة جودة الحياة وتقليل الاحتباس الحراري و انبعاثات الكربون.