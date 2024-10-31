شكرا لقرائتكم خبر هيئة فنون العمارة والتصميم تطلق مبادرة "التحول الحضري" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة فنون العمارة والتصميم مبادرة "التحول الحضري" التي تهدف لتوجيه عملية تحويل وتفعيل الأماكن العامة في المملكة وإيجاد أماكن عامة أكثر شمولية ومتعددة الاستخدامات لتعزيز التفاعل الاجتماعي في تشكيل مدن المملكة، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الهيئة لتطوير القطاع وخلق بيئات حيوية تسهم في تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع وتُعد هذه المبادرة انطلاقًا من إيمان الهيئة بأهمية تحفيز التفاعل الاجتماعي في جميع مدن المملكة.

وتهدف المبادرة إلى قيادة التحول الحضري لتحسين التميز في التصميم ورفع الوعي بأهميته، وتشجيع الشراكات وسد الفجوات في منظومة التحول الحضري لرفع جودة الأماكن العامة، كما تسعى إلى نشر المعرفة وبناء القدرات والكفاءات في عملية التحول الحضري مع التطوير المستمر، إلى جانب دعم الطموح لأصحاب المصلحة على المدى الطويل.

وترّكز المبادرة على ستة أنواع من الأماكن العامة، تشمل المساحات والميادين العامة، والأماكن العامة الداخلية، والشوارع وممرات المشاة، وأماكن الألعاب الرياضية، إضافة إلى الأماكن الطبيعية المفتوحة والمتنزهات والحدائق، حيث تستهدف المبادرة الأمانات والبلديات، وهيئات التطوير، والمكاتب الاستشارية، والمطورين العقاريين، والمنظمات المرتبطة بالقطاع غير الربحي، وطلاب تخصصات العمارة والتصميم.

وأشارت الهيئة إلى مخرجات المبادرة التي تتضمن دليل التحول الحضري الشامل لتخطيط وتنفيذ المشاريع التي تهدف إلى إنشاء أماكن اجتماعية أكثر شمولية ومتعددة الاستخدام, حيث يضمن هذا الدليل المزيد من التناسق والكفاءة والمعرفة بأفضل الممارسات للجهات المشاركة في عملية تحويل الأماكن العامة، إلى جانب تقرير تقييم المشاريع الحضرية ودراسات معيارية تستعرض نظرة عامة عن المبادرة ومنظومة التحول الحضري وعناصرها، إضافة إلى ذلك يُقدم دراسة للمبادرات والأدلة الحالية، محليًا ودوليًا، كما يُسلط الضوء على الإطار المُتضمن 18 معيارًا صممت لقياس مدى نجاح عملية التحول الحضري التي تستند إلى ميثاق الملك سلمان العمراني.

وبينت الهيئة أن دليل التحول الحضري متاح بشكل مجاني لجميع المهتمين، وتدعو الهيئة مجتمع القطاع إلى زيارة الصفحة الرسمية للمبادرة للاطلاع أكثر حولها وتصفح الدليل من خلال الرابط التالي: https://engage.moc.gov.sa/urban-transformation/?lang=ar .