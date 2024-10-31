شكرا لقرائتكم خبر اختتم اليوم حملة التوعية "التعايش مع أمراض الروماتيزم" في المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تختم الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم ضمن برنامج الحملة التوعوية للشهر أكتوبر في المدينة المنورة ٣١ أكتوبر.

حيث يشهد شهر أكتوبر حملة التوعية باليوم العالمي لالتهاب المفاصل الاحتفال السنوي بفعالية شهر أكتوبر للتوعية وتركيز على الحملة في التوعية بأهمية التشخيص المبكر لالتهاب المفاصل وأثرها في تحسين حياة المصابين، وتقليل من مخاطره وتفادي حدوث المضاعفات التي قد تصل بالمريض إلى الإعاقة الدائمة وتشوهات وفشل بعض أعضاء الجسم في حالة تأخر التشخيص مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف المبكر عن التهاب المفاصل والتوعية بأهمية اتباع نمط حياة صحي.

كما ذكرت الدكتوره حنان الريس رئيسة الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم تحث عن المعلومات العامة عن التهابات المفاصل وأنواعها وكيفية التواصل مع اخصائيين واستشاريين الروماتيزم، محطة لمرضى الروماتويد تثقيف عن المرض وأثاره السلبية مع كشف مجاني بواسطة استشاريين واخصائيين أمراض روماتيزمية... وشملت الحملة ركن للتعريف بمرض الذئبة الحمراء وبأمراض روماتيزم الأطفال، محطة عن الغذاء السليم، ومحطة تعرض أهم المشكلات النفسية والاجتماعية التي من الممكن أن تواجه مرضى الروماتيزم... تم في بداية الحملة عرض شريط توعوي عن التهابات المفاصل ومرض الروماتويد وشريط يُعرف بالجمعية السعودية للروماتيزم وأهدافها.

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أوضحت الدكتوره سمر الحربي استشاري امراض الروماتيزم وأستاذ مشارك في كلية الطب جامعة طيبة أنا فعاليات اليوم العالمي إلتهاب المفاصل تقيم في شهر أكتوبر من كل عام الفعالية وذلك للرفع المستوى الوعي عند أفراد المجتمع والمعرفة و ما هي الأمراض الروماتيزمية و أهمية التشخيص المبكر وتستهدف الحملة الزوار والمرضى وذويهم ، وجميع أفراد المجتمع.

وقد اشتملت الحملة على ركن للتعريف بمرض الذئبة الحمراء وبأمراض روماتيزم أطفال، محطة عن العلاج الطبيعي والوظيفي، محطة عن الغذاء السليم،ومحطة تعرض أهم المشكلات النفسية والاجتماعية التي من الممكن أن تواجه مرضى الروماتيزم.

وشكرت الدكتوره حنان الريس رئيسة الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم في اختتام الحملة التوعوية للشهر أكتوبر كل من شارك وساهم في نشر الوعي وتعزيز الصحة العامة.

معًا، نواصل دعم المرضى والمجتمع.