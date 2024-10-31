شكرا لقرائتكم خبر عن أعلاها جازان بكميات 52 ملم.. "البيئة" ترصد هطول الأمطار في 11 منطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت (102) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي هطول أمطار في (11) منقطة على مدار (24) ساعة، وشهدت محافظة صامطة في منطقة جازان؛ هطول أعلى معدل للأمطار بكميات بلغت (52) ملم.

وأوضح التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في المملكة، أن مناطق: (الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والشرقية وعسير وحائل والحدود الشمالية وجازان ونجران والباحة)؛ شهدت هطول أمطار من الساعة التاسعة صباح أمس الأربعاء 30 أكتوبر، حتى الساعة التاسعة صباح اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024م. كميات الأمطار بالمناطق ووفقًا للتقرير سجّلت منطقة الرياض في الزلفي (7.0) ملم، وفي السر - الدوادمي (4.2) ملم، فيما سجلت منطقة مكة المكرمة في ذهبان - جدة (36.2) ملم، وفي العقلة - رابغ (30.4) ملم، وفي المدينة المنورة سجلت الصويدرة - المدينة (16.0) ملم، والضميرية – الحناكية (8.4) ملم، بينما سجلت منطقة القصيم (24.0) ملم في الشنانة – الرس، و(21.0) ملم في الاسياح.

وأشار التقرير إلى تسجيل المنطقة الشرقية (13.6) ملم في القاعدة الجوية – حفر الباطن، و(10.2) ملم في محطة القطار، بينما سجلت منطقة عسير (6.0) ملم في وادي نعمة - المجاردة، و(5.2) في حي الزهراء - أبها، وفي منطقة حائل سجلت السعيرة - الشنان (1.6) ملم، والجثياتة - بقعاء (0.5) ملم، وسجلت منطقة الحدود الشمالية (0.8) ملم في مطار عرعر، بينما سجلت منطقة جازان (28.0) ملم في صنبة – أبو عريش، و(19.0) ملم في ضمد، فيما سجلت منطقة نجران (1.9) في النمصة، و(05) ملم في بدر الجنوب، ومنطقة الباحة سجلت ((34.2) ملم في بني حسن – المندق، و(32.2) في شبرقة.