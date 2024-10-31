شكرا لقرائتكم خبر المرصد الوطني للعمل يوقع اتفاقية مشاركة بيانات مع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية اتفاقية مشاركة بيانات مع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية (كاساو) في مركز المؤتمرات بمقر الجامعة بالرياض، جاء ذلك في إطار تعزيز التعاون وتظافر الجهود الهادفة لتحسين كفاءة سوق العمل.

وقد مثّل طرفي توقيع الاتفاقية المدير التنفيذي للمرصد الوطني للعمل سعادة الدكتور محمد بن أحمد غروي، ومعالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي.

وتهدف الاتفاقية إلى مشاركة بيانات توظيف خريجي وخريجات الجامعة؛ للتمكين من بناء المؤشرات وإعداد التقارير الإحصائية والتحليلية والدراسات والبحوث ذات العلاقة بسوق العمل، للمساهمة في تقديم المعلومات الداعمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية والتشغيلية، وصياغة سياسات مدعومة بالحقائق والأرقام والإحصاءات، مع تقييم أثر تلك السياسات واستشراف مستقبل سوق العمل.

وبموجب الاتفاقية سيعمل الطرفان على التعاون في مشاركة البيانات ورفع جودتها؛ لكونها مطلب مهم وأساسي في تقديم منتجاته وخدماته المبنية على البيانات الدقيقة والشاملة، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل؛ مما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (2030).

ومن الجدير بالذكر، أن توقيع هذه الاتفاقية جاءت هامش فعاليات يوم الخريج 2024م، والذي نظمته جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وتأتي مشاركة المرصد كونه المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل، كل ذلك في سبيل تعزيز العلاقة بين الجهات المعنية بقوى العمل.