شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يروي لحظات مأساوية عاشها قبل نجاته من غرق عبارة السلام 98.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى المواطن محمد آل مشوط، أحد الناجين من غرق عبارة السلام 98، اللحظات المأساوية التي عاشها قبل نجاته من الغرق

وقال آل مشوط أنه الحادث وقع يوم الخميس، فيما رأى القرش يأكل الناس حتى يوم السبت، مشيرا إلى أن القارب الذي كانو فيه حدث فيه تسرب فيه المياه وسمع شاب مصري معه جهاز لاسلكي وينادي على ربّان باخرة أخرى تدعى «سانت كاترين».

ولفت إلى أن الشاب ظل يحاول الاتصال بالعبارة لساعات لكنه فشل، وفي الساعة الثامنة رد أحد المسؤولين عن “سانت كاترين ” وتحدثوا ثم انقطع جهاز الاتصال، وفقا لما ذكره على راديو ثمانية.

وأكد أن الثقوب في القارب تزايدت مع مرور الوقت وازداد معه تسرب الماء حتى أبلغهم المصري الذي معهم على أنهم يجبوا أن يخرجوا منه.

وأضاف أنه أمسك بشخص يدعى الشهري وحاول النجاة معه لكن الأخير تـوفى بعد بعدة ساعات، فيما واصلت القروش أكل الجثث.