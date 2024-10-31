السعودية | “هيئة العقار” توقع مذكرة تفاهم مع ” جيه إل إل ” لتبني الأبحاث والدراسات العقارية وتطوير الكوادر البشرية المتخصصة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

وقعت الهيئة العامة للعقار اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024م، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، والسيد كريستيان أولبريتش، الرئيس التنفيذي رئيس شركة “جيه إل إل ” ، مذكرة تفاهم مع “جيه إل إل”، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، وتأتي هذه المذكرة بمثابة شراكة استراتيجية تدعم بشكل مباشر الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030، واستراتيجية القطاع العقاري بما يشمل تطوير مهارات العاملين بالقطاع وتعزيز الابتكار في التكنولوجيا العقارية .

وأوضحت “هيئة العقار ” أن المذكرة والتي وقعها سعادة رئيس الهيئة م . عبدالله بن سعود الحماد ، والسيد سعود السليماني، المدير الاقليمي لشركة “جيه إل إل” في السعودية، تأتي في إطار التعاون عبر عدة مجالات رئيسية، حيث ستعمل “الهيئة” وشركة “جيه إل إل” معاً على تطوير وتقديم برامج تعليمية وتدريبية متخصصة لكافة الممارسين في مجالات الأنشطة العقارية المختلفة ، تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في قطاع العقارات، وتلبية الطلب المتزايد الذي يشهده سوق العقارات في المملكة العربية السعودية. وتشمل هذه البرامج تبني المناهج والدراسات المتخصصة والبحوث العلمية في القطاع العقاري، وعقد ورش عمل ومنح شهادات معتمدة وتوفير تدريب على رأس العمل ، وسوف تستفيد تلك البرامج من الخبرة الواسعة التي تتمتع بها “جيه إل إل” في مختلف مجالات الأعمال لتطوير كوادر بشرية على درجة عالية من المهارة والخبرة في المجال.

وذكرت “هيئة العقار” أنّ هذا التعاون سيساهم في العمل المشترك لتحسين إدارة البيانات وزيادة وصول الجمهور إلى المعلومات العقارية. وستساهم هذه الجهود في دعم تحول المملكة العربية السعودية نحو سوق أكثر ملاءمة للمستثمرين فضلاً عن دفع عجلة التحسينات الكبيرة في الشفافية وإرساء التزام طويل الأمد بالممارسات العقارية المستدامة والبيئة المبنية، بما يتماشى مع هدف المملكة المتمثل في تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.

كما تأتي هذه الشراكة امتدادًا لإطلاق الهيئة العامة للعقار مركز بروبتك السعودية sph مؤخرًا في القمة العالمية للبروبتك والذي يأتي كمركز يخدم جميع المهتمين بالتقنية العقارية من داخل المملكة وخارجها ، ويُقدم الخدمات التي تُسهم في تمكين أصحاب العلاقة في القطاع ، ورفع كفاءته ، ويكون القناة الرئيسية للابتكار في التقنيات العقارية في المملكة العربية السعودية، ويتضمن عدد من المبادرات الرئيسية تتمثل في : “البيئة التنظيمية التجريبية” التي تهدف لتطوير الأطر التنظيمية وتحقيق التوازن بين الابتكار والتنظيمات والتشريعات في قطاع العقارات ، و”مسرعة التقنية العقارية” لتكون بمثابة حاضنة توفر الموارد والخبرات اللازمة للنمو والتوسع ، و”القمة العالمية للبروبتك” التي تجمع تحت سقف واحد أبرز العقول والخبرات العالمية، وكبار المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الجريئة التي تتبنى الأفكار ورواد الأعمال والشركات الناشئة ،إضافةً إلى “مجلس البروبتك” الذي يعد مساحة لتبادل الأفكار والخبرات، واستشراف الفرص والتحديات المقبلة التي ستدفع القطاع نحو آفاق جديدة. .

يذكر أنّ ” جيه إل إل ” افتتحت مقرها بالعاصمة السعودية الرياض أمس الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 ، وتعد شركة “جيه إل إل ” رائدة في مجال الخدمات المهنية ومتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات. ، وعلى مدار أكثر من 200 عام، حققت لعملائها شراء وبناء وإشغال وإدارة مجموعة متنوعة من العقارات التجارية والصناعية والفندقية والسكنية ومنافذ التجزئة والاستثمار فيها ، وهي واحدة من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة بحجم إيرادات سنوية بلغ 20.9 مليار دولار، وتعمل في أكثر من 80 دولة .

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