شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد الوطني للعمل يوقع اتفاقية مشاركة بيانات مع جامعة الملك سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية اتفاقية مشاركة بيانات مع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية (كاساو) في مركز المؤتمرات بمقر الجامعة بالرياض.

يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون وتظافر الجهود الهادفة لتحسين كفاءة سوق العمل. مشاركة بيانات توظيف خريجي وخريجات الجامعة وقد مثّل طرفي توقيع الاتفاقية المدير التنفيذي للمرصد الوطني للعمل الدكتور محمد بن أحمد غروي، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي.

وتهدف الاتفاقية إلى مشاركة بيانات توظيف خريجي وخريجات الجامعة؛ للتمكين من بناء المؤشرات وإعداد التقارير الإحصائية والتحليلية والدراسات والبحوث ذات العلاقة بسوق العمل، للإسهام في تقديم المعلومات الداعمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية والتشغيلية، وصياغة سياسات مدعومة بالحقائق والأرقام والإحصاءات، مع تقييم أثر تلك السياسات واستشراف مستقبل سوق العمل. مشاركة البيانات وبموجب الاتفاقية سيعمل الطرفان على التعاون في مشاركة البيانات ورفع جودتها؛ لكونها مطلب مهم وأساسي في تقديم منتجاته وخدماته المبنية على البيانات الدقيقة والشاملة، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل؛ مما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (2030).

وجاء توقيع هذه الاتفاقية على هامش فعاليات يوم الخريج 2024م، والذي نظمته جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وتأتي مشاركة المرصد كونه المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل، كل ذلك في سبيل تعزيز العلاقة بين الجهات المعنية بقوى العمل.