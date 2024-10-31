شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد".. أمطار غزيرة على الباحة وتبوك وجازان والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية وجريان للسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 8 مساءً.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من أمطار متوسطة على تبوك وتيماء، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية. وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة 8 مساءً. أمطار ورياح على جازان كما حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية وارتفاع الموج وجريان للسيول وصواعق رعدية وتساقط البرد مع احتمال تكون الأعاصير القمعية، على مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان والدرب وبيش وضمد وصبيا وأبوعريش وأحد المسارحة وصامطة والطوال والداير والريث والعيدابي وهروب وفيفا والعارضة والحُرّث والأجزاء الساحلية والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 9 مساءً.

ونبّه المركز من هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة اليوم، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. وبيّن المركز أن الحالة تبدأ - بمشيئة الله تعالى - عند الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى 9 مساءً.