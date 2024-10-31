السعودية | “الجيومكانية” و “مدن” توقعان مذكرة تعاون ضمن أعمال ملتقى المنصة الجيومكانية الوطنية 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

وقعت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مذكرة تعاون لتعزيز دور المعلومات الجيومكانية في التخطيط والتنفيذ للمشاريع المتعلقة بالمدن الصناعية ومناطق التقنية؛ وذلك ضمن أعمال ملتقى المنصة الجيومكانية الوطنية 2024.

وشملت مذكرة التعاون سعي الجهتين لرفع مستوى التكامل في المجالات المشتركة، من ذلك المواءمة بين التوجهات الإستراتيجية للجهتين في ضوء المستهدفات الوطنية، واعتماد واستخدام مدن للخارطة الرسمية للمملكة وخرائط الأساس والبيانات التي تصدرها الجيومكانية كمصدر رسمي معتمد للحدود الدولية للمملكة والمعلومات البحرية ومواقع الأماكن ومسمياتها داخل المملكة، وربط مدن بالمنصة الجيومكانية الوطنية وتمكينها من الاستفادة منها، واستخدام مدن للمرجع المكاني الوطني (SANSRS) في جميع الأعمال المساحية وتقديم الجيومكانية للدعم حول آلية التحويل إليه، وتمكين مدن من الاستفادة من منتجات وخدمات البنية التحتية الجيوديسية الوطنية، وتعزيز الالتزام بالضوابط والسياسات والمعايير الجيومكانية الوطنية وإطار حوكمة البيانات الجيومكانية الوطنية، وتدعيم استخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الجيومكانية، وتبادل الاستشارات ودعم الأنشطة البحثية، وبناء وتطوير القدرات الوطنية وتنظيم الندوات والمؤتمرات والملتقيات في المجالات المشتركة.

يذكر أن الجيومكانية تعمل -وفق تنظيمها- على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلّق بأعماله في المملكة؛ بما يحقق الجودة وتحسين الأداء.

فيما تتولى مدن مسؤولية تطوير المدن الصناعية وصيانتها والإشراف عليها بالمملكة.

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