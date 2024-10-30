شكرا لقرائتكم خبر عن الخريجي يستعرض سبل التعاون مع نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم الأربعاء، نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس.وجرى خلال الاستقبال، استعراض التعاون بين المملكة والأمم المتحدة، ومناقشة الجهود المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.