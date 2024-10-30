شكرا لقرائتكم خبر عن على 7 مناطق.. أمطار غزيرة خلال ساعات المساء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على أجزاء من 7 مناطق خلال ساعات المساء الليل الأربعاء/الخميس، وتستمر حتى ساعات الصباح الباكر من يوم الخميس.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
مكة المكرمة: رهاط ومدركة وهدى الشام والخرمة والموية وتربة والجموم والكامل وأضم وميسان وبني يزيد والطائف.
المدينة المنورة: الحناكية والمهد.
الجوف: دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.
حائل: الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق.
الحدود الشمالية: طريف.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
أماكن الأمطار الغزيرةالرياض: الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.
مكة المكرمة: رهاط ومدركة وهدى الشام والخرمة والموية وتربة والجموم والكامل وأضم وميسان وبني يزيد والطائف.
المدينة المنورة: الحناكية والمهد.
الجوف: دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.
حائل: الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق.
الحدود الشمالية: طريف.