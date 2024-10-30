شكرا لقرائتكم خبر عن على 7 مناطق.. أمطار غزيرة خلال ساعات المساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على أجزاء من 7 مناطق خلال ساعات المساء الليل الأربعاء/الخميس، وتستمر حتى ساعات الصباح الباكر من يوم الخميس.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية . أماكن الأمطار الغزيرة الرياض: الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.

مكة المكرمة: رهاط ومدركة وهدى الشام والخرمة والموية وتربة والجموم والكامل وأضم وميسان وبني يزيد والطائف.

المدينة المنورة: الحناكية والمهد.

الجوف: دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل.

القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.

حائل: الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق.

الحدود الشمالية: طريف.