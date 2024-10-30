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طفلة في عرعر تبتلع بطارية ريموت و10 أعواد بلاستيكية

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الرياض - علي القحطاني - شهدت محافظة عرعر قيام طفلة بابتلاع بطارية ريموت و10 أعواد بلاستيكية مما تسبب في انسداد الجزء الثاني من الأثنى عشر.

وقد صاحب ذلك معاناتها من قيئ مستمر وآلام بالبطن حيث بينت الأشعة المقطعية أنها كانت عالقة في الجزء الثاني من الاثنى عشر.

وقد استقبلت الحالة في طوارئ مستشفى البرج الشمال الطبي، وتم عمل الاسعافات الأولية والفحوصات اللازمة بعد أن تم تحويلها من مستشفى رفحاء العام كحالة إنقاذ حياة .

كما تم عمل الفحص عن طريق المنظار وتعيين مكان الأجسام الغريبة التي كانت عبارة عن بطارية ريموت مع ما يقارب عشر أعواد بلاستيكية تستخدم في حلوى الأطفال وكانت مجتمعة في الجزء الثاني من الاثنى عشر مما تسبب في انسداد جزئي.

ونجح الفريق الطبي باستخراج الأجسام الغريبة عن طريق المنظار بدون تدخل جراحي وبلا مضاعفات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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