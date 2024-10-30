شكرا لمتابعة خبر عن طفلة في عرعر تبتلع بطارية ريموت و10 أعواد بلاستيكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت محافظة عرعر قيام طفلة بابتلاع بطارية ريموت و10 أعواد بلاستيكية مما تسبب في انسداد الجزء الثاني من الأثنى عشر.

وقد صاحب ذلك معاناتها من قيئ مستمر وآلام بالبطن حيث بينت الأشعة المقطعية أنها كانت عالقة في الجزء الثاني من الاثنى عشر.

وقد استقبلت الحالة في طوارئ مستشفى البرج الشمال الطبي، وتم عمل الاسعافات الأولية والفحوصات اللازمة بعد أن تم تحويلها من مستشفى رفحاء العام كحالة إنقاذ حياة .

كما تم عمل الفحص عن طريق المنظار وتعيين مكان الأجسام الغريبة التي كانت عبارة عن بطارية ريموت مع ما يقارب عشر أعواد بلاستيكية تستخدم في حلوى الأطفال وكانت مجتمعة في الجزء الثاني من الاثنى عشر مما تسبب في انسداد جزئي.

ونجح الفريق الطبي باستخراج الأجسام الغريبة عن طريق المنظار بدون تدخل جراحي وبلا مضاعفات.