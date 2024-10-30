شكرا لمتابعة خبر عن استشاري أمراض القلب يعطي بعض النصائح لتجنب التعصب الرياضي..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعطي الدكتور خالد النمر؛ استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين بعض النصائح لتجنب مخاطر التعصب الرياضي .

وقال النمر خلال مداخلته في برنامج ستوديوSBC “إذا كنت تعاني من ضغط الدم أو السكري أو أمراض القلب، أو تجاوزت سن الـ50، فننصحك بتجنب التعصب الرياضي وعدم الانفعال بشدة”.

وأضاف النمر قائلاً ، استمتع بمشاهدتك للرياضة ، فهي مجرد لعبة ، واذا كنت لا تستطيع التحكم في اعصابك ، فتوقف عن مشاهدة المباراة .