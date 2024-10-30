شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الملك خالد وخطوط "كاثي باسيفيك" يسيران رحلات بين الرياض وهونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مطار الملك خالد الدولي، الذي تتولى إدارته وتشغيله شركة مطارات الرياض، بدء تعاونه مع شركة "كاثي باسيفيك" لتسيير رحلات منتظمة من الرياض إلى هونغ كونغ والعكس، وذلك بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا بدءًا من 28 أكتوبر 2024.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض أيمن أبوعباة أن هذا الإطلاق بمثابة جزء من الجهود المشتركة بين شركة مطارات الرياض وبرنامج الربط الجوي لتعزيز النقل الجوي بين مطار العاصمة والوجهات الدولية الإضافية، تماشيًا مع التزامهما بدعم الأهداف الوطنية لرؤية 2030, مبينًا أن هذا الالتزام يؤكد مدى جدية مطارات الرياض بالبحث عن أفضل الشراكات الداعمة لمختلف التطلعات الإستراتيجية التي يتم العمل من أجل تحقيقها اليوم، ومؤكدًا في ذات الوقت أن هذا التعاون سيسهم في فتح وتعزيز المزيد من الفرص المتبادلة، مع إحدى أبرز الوجهات الآسيوية في الوقت الراهن.





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من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان: إن إطلاق رحلات مباشرة بين هونغ كونغ والرياض مع كاثي باسيفيك، سيعزز شبكة الربط الجوي في المملكة العربية السعودية مع أسواقنا الرئيسية لجذب السياحة الوافدة, وسيتمكن المسافرون من هونغ كونغ وشبكة كاثي باسيفيك، بما في ذلك أستراليا، ونيوزيلندا، وجنوب شرق آسيا، من استكشاف الإمكانات السياحية الهائلة في المملكة العربية السعودية ونتطلع إلى تطوير التعاون المشترك في السنوات القادمة".

من جهتها أوضحت مسؤولة القسم التجاري وإدارة العملاء في شركة "كاثي باسيفيك" لافينيا لاو, أن هذه الخدمة الجديدة ستعمل على تعزيز عمليات الربط التجاري والثقافي بين كل من هونج كونج والمملكة العربية السعودية، هذا إلى جانب إسهامها في ربط المزيد من المسافرين من المملكة العربية السعودية بكل من هونج كونج والبر الصيني.

وكانت شركة خطوط "كاثي باسيفيك" قد اعتمدت طراز A350-900 لتفعيل هذا المسار بين هونج كونج والرياض والعكس، بواقع 3 رحلات أسبوعيًا، حيث تبلغ السعة المقعدية لهذه الناقلة 280 راكبًا في الاتجاه الواحد.