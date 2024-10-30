شكرا لمتابعة خبر عن محام: غرامة تصوير أشخاص وبياناتهم من خلال مقرات العمل تصل لمليون ريال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المحامي خالد البابطين، أن تصوير الأشخاص وبياناتهم من خلال مقرات العمل قد تصل غرامته إلى مليون ريال، بموجب الحق العام.

‎وقال البابطين خلال مداخلة على برنامج الراصد المذاع عبر قناة الإخبارية:” أنه حال نشر صورة هوية شخص أو صورة لوجوده في مكان معين بطريقة تسيء إليه إذا كان قاصر سنا أو قاصر عقليا فيجوز لوليه إقامة الدعوى على من قام بالتصوير.”

‎وأضاف:” أن ثبوت الخطأ في حق من قام بتصوير صورة و حال ترتب على ذلك ضرر، يستحق المتضرر التعويض المدني.”

‎وأوضح أنه في حال كان التصوير انتهاكات لقاعدة قانونية تختص المحكمة الجنائية بنظر القضية.