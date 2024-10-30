شكرا لمتابعة خبر عن الإسعاف الجوي ينقل حالة طارئة لمقيم من رفحاء إلى حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نقلت طائرة الإسعاف الجوي التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل “نايلات” مقيمًا يعمل راعي إبل في مدينة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، تعرض لحادث سقوط نتج عنه إصابة بعدة كسور بالفقرات، حيث تم نقله من رفحاء إلى مستشفى الملك خالد بمنطقة حائل، وذلك لتوفر التخصصات الطبية المتقدمة.

وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل عبد الرحمن بن حمد اليحيا أن هذه الخطوة السريعة تأتي ضمن مسار النقل الإسعافي الجوي بين المناطق.

وأكد أن الإسعاف الجوي أصبح يقوم بدور هام في رفع فرص النجاة للحالات الطارئة والمهددة للحياة ضمن الإمكانيات التي وفرتها الدولة رعاها الله للاهتمام بصحة المواطنين والمقيمين على أراضيها من مختلف الجنسيات على حدٍ سواء.