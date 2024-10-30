شكرا لمتابعة خبر عن إصدار 568 قرارًا بحق المخالفين للائحة العمالة المنزلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 568 قرارًا بحق عدد من المخالفين للائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وجاء ذلك بعد أن قام عدد من أصحاب العمل بتمكين عمالتهم من العمل في المنشآت أو السماح للعمالة المنزلية بالعمل لحسابهم الشخصي، حيث رصدت الجهات المختصة بالوزارة هذه المخالفات، وأعدت بموجبها لوائح ادعاء ضد أصحاب العمل أمام لجان العمالة المنزلية.

وتضمنت العقوبات المقررة بإدانة المخالفين بين المنع من الاستقدام في (281) قرارًا، وإيقاع الغرامة من خلال (287) قرارًا، كما نصت عليه اللائحة المنظمة لتلك المخالفات.

وأكدت الوزارة لعموم المواطنين والمقيمين خطورة التعامل أو التعاون بأي شكل من الأشكال مع العمالة المخالفة للأنظمة، تحقيقًا للمصلحة العامة وتجنبًا للعقوبات النظامية، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتاح على أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19911).