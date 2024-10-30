شكرا لمتابعة خبر عن امرأة صينية تتحدث عن إيجابيات الزواج من سعودي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت امرأة صينية عن حياتها برفقة زوجها السعودي الذي يصغرها بالعمر متحدثة عن إيجابيات الزواج من رجل سعودي .

وقالت الصينية في مقطع فيديو ظهرت من خلاله :” حامل وعمري ٤٦ وزوجي أصغر مني وأنا مستعدة أجيب طفل ثاني له لأنه أب مدرك.”

وأضافت:” كل اللي يعرفون إني متزوجة من سعودي يظنون إن حياتنا مريحة ماتظنون إن وسامة الرجل تزيد إذا كان يشتغل في مكتبه.”

وتابعت :” أعرف زوجي من 10 سنوات منهم 8 سنوات زواج واستمرارنا كان من القيمة التي نعطيها لبعضنا البعض .”