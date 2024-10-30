شكرا لقرائتكم خبر عن بسعة ​​​​​​​3,500 راكب.. "كافد" تعلن عن مشروع القطار الكهربائي دون سائق والان نبدء بالتفاصيل



جاء ذلك خلال أعمال الدورة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار التي عقدت في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض. الدمام - شريف احمد - وقّعت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي اتفاقية مع شركة CRRC (هونج كونج) المحدودة، وشركة CRRC Nanjing Puzhen المحدودة، إلى جانب مجموعة حسن علام للإنشاءات السعودية المحدودة، لإطلاق مشروع القطار الكهربائي "المونوريل", وتُعد نقلة نوعية من شأنها تعزيز مفهوم التنقل الحضري وتوفير تجربة صديقة للمشاة في مركز "كافد".جاء ذلك خلال أعمال الدورة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار التي عقدت في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.





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ويهدف المشروع إلى توفير حلول نقل سهلة، مستدامة وفعالة، مما يعزز رؤية "كافد" في إنشاء مدينة ذكية تعتمد على خيارات نقل مبتكرة تقلل من الاعتماد على المركبات الخاصة، حيث يمتد مسار القطار الكهربائي على طول 3.6 كيلومترات ويعمل بتقنية التشغيل الآلي دون سائق، مما يضع معايير جديدة للكفاءة والسلامة في مجال النقل.

ويضم المشروع ستة قطارات تسير على مسار دائري يربط بين ست محطات موزعة بشكل إستراتيجي، لتسهيل الوصول إلى المناطق الرئيسية في كافد، بما في ذلك المكاتب والمحال التجارية والمرافق الترفيهية, كما يتميز بارتباطه بمترو الرياض، مما يعزز تجربة التنقل ويتيح الوصول إلى جميع أنحاء المدينة بسهولة ويدعم رؤية كافد لمدينة "الـ10 دقائق"، مما يسهل تنقل السكان والزوار بشكل فعال.

وتُشرف شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، على تطوير "كافد" الذي يُعد الوجهة الرئيسية للأعمال وأسلوب الحياة في المملكة والمحرك الرئيسي لطموحات الرياض الاقتصادية< حيث يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع، تضم 95 مبنى على مستوى 5 فئات أصول متنوعة، تشمل المساحات المكتبية المتطورة، والمساكن الفاخرة، والمحال التجارية، وتجارب الضيافة، والفعاليات الترفيهية المتميزة، التي ترتبط جميعها بشبكة من ممرات العبور المخصصة للمشي، في بيئة حضرية تسهّل الوصول لجميع الخدمات الأساسية سيرًا على الأقدام في غضون 10 دقائق.



تحسين جودة الخدمات



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي ستيفن توماس: "إن مشروع القطار الكهربائي، لا نهدف من خلاله فقط إلى تحسين جودة الحياة لسكان وزوار المركز، بل نسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الاستدامة بعيدة المدى لمدينة الرياض, كما يعكس هذا المشروع الطموح الحضري الذي تعيشه المملكة، من خلال توفير ربط سهل وفعّال بين مختلف أنحاء المدينة، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030. ويُقدم قطار "كافد الكهربائي" وسيلة نقل متطورة تربط بسلاسة مع مترو الرياض، مما يسهل التنقل على مستوى المدينة ويُحسن الوصول إلى جميع أنحاء كافد.

ويتوافق تصميم القطار مع رؤية "كافد" "مدينة الـ10 دقائق"، حيث تتوفر جميع الخدمات والمرافق الأساسية على بُعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام، مما يعزز بيئة حضرية نابضة بالحياة وصديقة للمشاة.

سعة 3,500 راكب

ومن المتوقع أن يستوعب القطار الكهربائي ما يصل إلى 3,500 راكب في الساعة خلال أوقات الذروة، وهو ما يعكس التزام كافد بتوفير حلول نقل حضرية مبتكرة تحسّن جودة حياة السكان والزوار، مع الحفاظ على الاستدامة البيئية.

ويُتوقع أن يصبح هذا المشروع، بعد تشغيله، نموذجًا عالميًا يُحتذى به في مجال النقل الحضري المستدام.

يُذكر أن "كافد" يُعد أول مركز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصل على شهادة "وايرد سكور" للأحياء الحضرية، تقديرًا لتميز بنيته التحتية الرقمية، التي توفر تجربة سلسة للمعيشة والعمل والترفيه, كما يشكل "كافد" أكبر وجهة للأعمال وأسلوب الحياة العصرية تحصل على شهادة LEED البلاتينية في العالم، فيما يضم أكثر من 40 مبنى حاصلًا على شهادات LEED من الفئات الفضية والذهبية، بما في ذلك أول محطة إطفاء تحصل على شهادة LEED البلاتينية في العالم.