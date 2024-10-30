شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في إسبانيا تعرب عن تضامنها مع ضحايا العاصفة DANA والان نبدء بالتفاصيل



وكانت خدمات الطوارئ الإسبانية، قد أعلنت أن 51 شخصًا لقوا حتفهم جراء الفيضانات في المنطقة الشرقية من فالنسيا.



وقالت السلطات المحلية في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء، إن العواصف العاتية في إسبانيا خلفت عدة قتلى وأحدثت دمارًا في جميع أنحاء البلاد، حيث هطلت أمطار غزيرة وحدثت فيضانات واسعة النطاق. الدمام - شريف احمد - أعربت السفارة السعودية لدى مملكة اسبانيا عن تضامنها مع الآلاف من المتضررين من العاصفة DANA في مناطق فالنسيا وكاستيلا لامانشا ومورسيا والأندلس ومناطق أخرى من إسبانيا.وكانت خدمات الطوارئ الإسبانية، قد أعلنت أن 51 شخصًا لقوا حتفهم جراء الفيضانات في المنطقة الشرقية من فالنسيا.وقالت السلطات المحلية في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء، إن العواصف العاتية في إسبانيا خلفت عدة قتلى وأحدثت دمارًا في جميع أنحاء البلاد، حيث هطلت أمطار غزيرة وحدثت فيضانات واسعة النطاق.