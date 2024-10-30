التعليم يتصدر أكثر قطاعات وطني لقياس أداء الأجهزة العامة

كشف المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» عن تصدر قطاع التعليم لمراكز الخدمة في منصة «وطني» التابعة للمركز بعدد 22765 مركزاً في ما حل قطاع الرعاية الصحية في المرتبة الثانية من حيث مراكز الخدمة بـ3745 مركزا.

وتصدرت الشؤون الداخلية عدد الخدمات بواقع 133 خدمة، ونحو 1080 مركز خدمة.

28 ألف مركز حكومي

وكان «أداء» قد أطلق تطبيق «وطني» عام 2018، وذلك لقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم من الأجهزة العامة، ويعد منصة تفاعلية تمكن المستخدمين من مواطنين ومقيمين وزائرين للمملكة من تقييم مراكز الخدمة وخدمات الأجهزة الحكومية المقدمة في مناطق المملكة كافة، حيث يشتمل التطبيق على أكثر من 28 ألف مركز حكومي، و80 ألف خدمة معرفة بالتطبيق وذلك في أكثر من 1150 مدينة وقرية وهجرة في المملكة.

أهداف إستراتيجية

وتهدف المنصة لدعم الأجهزة العامة في تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وفق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة ودعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيد.

ويرتكز «وطني» على أحد محاور رؤية المملكة 2030 المتمثل في محور «وطن طموح حكومته فاعلة ومواطنه مسؤول» حيث تعمل على تدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية والمواطن، وتيسر سبل التفاعل بوسائل ذكية، وتستمع إلى آراء الجميع وتشجع الأجهزة الحكومية على تلبية احتياجات المستفيدين، وتعزز من جودة خدماتها لتحقق بذلك تفاعل المستفيدين ومبادرتهم عبر مشاركتهم آرائهم ومقترحاتهم لتعمل الأجهزة العامة على تحقيقها. قطاعات متنوعة ويشتمل تطبيق «وطني» على فئات متنوعة للخدمات مثل: «سوق العمل، والرعاية الصحية، والمواصلات، والتعليم، والأعمال والتجارة، والقضاء والرياضة والترفيه، والشؤون الداخلية، والخدمات والمرافق العامة»، ويندرج تحت تلك الفئات أكثر من 34 جهازًا حكوميًا.

وتتضمن معايير التقييم جاهزية المكان، والرضا عن الخدمة المقدمة، وسرعة الخدمة وإجراءاتها، وأبرز المميزات لتطبيق «وطني» هي تمكين المستفيدين من تقييم مراكز الأجهزة العامة وخدماتها المقدمة لهم، وتحديد مراكز الخدمة والوصول إليها، ومعرفة الأعلى تقييمًا منها.