إصابات العمل بالرياض تفوق 8 مناطق مجتمعة

تحاصر إصابات العمل منطقة الرياض، إذ سجلت أكثر مناطق المملكة إصابات العمل، التي فاقت 8 مناطق مجتمعة ممثلة في: الحدود الشمالية، وجازان، وتبوك، وحائل، وعسير، والباحة، والمدينة المنورة، والقصيم بـ31%، في وقت حصدت مناطق الجنوب عسير، وجازان، والباحة، ونجران 17% من إجمالي إصابات العمل على مستوى مناطق المملكة، وتصدرت منطقة عسير أقل مناطق المملكة إصابات العمل بـ1%.

إصابات العمل

كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي، إصابات العمل المبلغة للعام الماضي، حيث بلغ إجمالي بلاغات إصابات العمل 383 بلاغاً، واستنفرت الهيئة جهودها في مباشرة إصابات العمل وإسعاف المصابين، ونقلهم إلى المستشفيات، وتصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة، كأكثر المناطق بلاغات إصابات العمل، في المقابل سجلت منطقة عسير أقل مناطق المملكة بلاغات لإصابات العمل بين جميع مناطق المملكة.

إصابات الجنوب

سجلت إصابات العمل في مناطق الجنوب «عسير، وجازان، ونجران» 65 إصابة، وتصدرت منطقة نجران إصابات العمل على مستوى الجنوب بإجمالي 25 إصابة بـ38%، وحلت الباحة ثانيًا بإجمالي 18 إصابة بـ28%، وجازان ثالثًا بإجمالي 17 إصابة بـ16%، وعسير رابعًا بإجمالي 5 إصابات بـ8%.

الرياض الأكثر

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من إصابات العمل، حيث بلغ إجمالي إصابات العمل 117 إصابة بـ31%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 68 إصابة بـ18%، والمنطقة الشرقية ثالثًا بإجمالي 37 إصابة بـ10%، ونجران رابعًا بإجمالي 25 إصابة بـ7%، والجوف خامسًا بإجمالي 23 إصابة بـ6%، والقصيم سادسًا بإجمالي 22 إصابة بـ5.74%.

الأقل إصابات

تصدرت منطقة عسير أقل مناطق المملكة إصابات بالعمل، إذ بلغ إجمالي إصابات العمل 5 إصابات بـ1%، وحلت الحدود الشمالية ثانيًا، بإجمالي 8 إصابات بـ2%، وجاءت تبوك ثالثًا، بإجمالي 11 إصابة بـ3%، وتساوت المدينة المنورة وحائل رابعًا، بإجمالي 16 إصابة لكل منهما بـ4%، والباحة خامسًا، بإجمالي 18 إصابة بـ5%، وجازان سادسًا، بإجمالي 17 إصابة بـ4%.

أكثر المناطق إصابات العمل:

الرياض 31%

مكة المكرمة 18%

الشرقية 10%

نجران 7%الجوف: 6%

القصيم 5.74%

أقل المناطق إصابات العمل:

عسير 1%

الحدود الشمالية 2%

تبوك 3%

المدينة المنورة وحائل 4%

جازان 4.43%

الباحة 5%