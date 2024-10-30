شكرا لمتابعة خبر عن بردية كثيفة تضرب الجوف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ضربت بردية كثيفة، أجواء منطقة الجوف في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء.

وكشف مقطع فيديو، عن شوارع الجوف وهي مغطاة بالبرد ويكسوها البياض في أجواء مذهلة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم ، حائل ، الحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار إلى أن تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران، الجوف ، تبوك، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ، القصيم ، حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية ،والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.