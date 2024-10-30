شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، من هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، وتشمل مراكز: رهاط - مدركة - هدى الشام، مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 8 مساءً.

